Washington envisage d’envoyer Lloyd Austin à Séoul ce mois-ci

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington discutent de la visite du secrétaire américain à la Défense en Corée du Sud à la fin de ce mois-ci. Selon l’armée sud-coréenne, le calendrier le plus probable est après les vacances du Nouvel an lunaire, qui prennent fin le 24 janvier.En cas de déplacement, Lloyd Austin rencontrera son homologue sud-coréen Lee Jong-sup ainsi que le président de la République Yoon Suk-yeol. Il en profitera également pour faire le point sur la préparation de l’exercice de simulation sur table (TTX), dirigé par le Comité stratégique de dissuasion (DSC) des deux alliés.Cet entrainement prévu le mois prochain s’appuiera sur un nouveau scénario supposant que Pyongyang utilise l’arme nucléaire alors que jusqu’à présent, il visait à affronter une situation de crise générale dans la péninsule coréenne.Dans la foulée, le haut responsable américain devrait s’entretenir sur le renforcement de la coopération de sécurité entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon et rapporter les échanges du récent sommet entre Joe Biden et Fumio Kishida.Certains prévoient qu’Austin devrait inciter Séoul à promouvoir la coordination militaire avec Tokyo. Dans ce cadre, le partage des données sur l’alerte aux missiles nord-coréens entre les trois pays pourrait être également au menu des discussions.