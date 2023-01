L’exercice des réservistes débute le 2 mars

Photo : YONHAP News

L’entraînement des réservistes sera normalisé cette année et ce à partir du 2 mars. Depuis l’apparition du COVID-19, il a été effectué d’une ampleur bien plus réduite.Selon le ministère de la Défense, l’exercice tactique mené conjointement avec les soldats en service, qui a été suspendu depuis trois ans, reprendra également.Les réservistes concernés seront mobilisés pendant trois jours et deux nuits. Avant de rejoindre les casernes, ils doivent tous subir un test au coronavirus. Les individus présentant un résultat positif peuvent reporter leur manœuvre. Et ceux dont la contamination est vérifiée au milieu de la conscription doivent retourner directement chez eux.Le niveau de concentration des résidences sera maintenu entre 50 à 70 % pour réduire le risque d’infection. Des lits pliables seront donc installés dans les bâtiments disponibles. Et dans les cantines, des plaques de protection seront mises en place.En ce qui concerne le masque, il est obligatoire de le porter à l’intérieur, mais en plein air, chacun peut choisir à son gré.Par ailleurs, les autorités militaires ont augmenté la récompense de cet entraînement à 82 000 wons ou 60 euros.