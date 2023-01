Des mémorandums d’entente de plus de 6 milliards de dollars entre Séoul et Abou Dhabi

Photo : YONHAP News

En marge du déplacement de Yoon Suk-yeol aux Emirats arabes unies (EAU), les gouvernements et les principales entreprises des deux pays ont signé des protocoles d’entente et des contrats d’une valeur de 6,1 milliards de dollars dans les filières de l’énergie, de l’armement et des industries nouvelles.Vingt-quatre de ces mémorandums ont été conclus dans le cadre d’un forum d’affaires bilatéral, organisé hier à Abou Dhabi, la capitale des EAU. Une réunion à laquelle étaient présents notamment le ministre de l’Industrie et du Commerce et les patrons des trois premiers conglomérats du pays, côté sud-coréen.Six de ces protocoles portent sur l’énergie. Parmi eux figurent notamment celui entre Samsung C&T Corp. et deux entreprises locales, Masdar et TAQA (Abu Dhabi National Energy Company). La filiale du groupe sud-coréen cherche à coopérer avec la première en matière d’hydrogène et de nouvelles énergies renouvelables et avec la seconde dans les domaines du transport d’électricité et du développement du gaz.Les autres concernent entre autres les industries nouvelles, la transformation numérique, le metaverse et l’armement.Afin de les concrétiser, l’Association sud-coréenne pour le commerce international (Kita) entend créer un comité de coopération économique bilatéral.