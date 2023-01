Séoul et New Delhi comptent intensifier leur partenariat stratégique

Photo : YONHAP News

Le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho Hyun-dong a rencontré son homologue indien Saurabh Kumar hier à Séoul. Les deux hommes se sont engagés à développer un partenariat stratégique spécial à travers des échanges de haut rang, lors de la cinquième édition du dialogue Corée du Sud-Inde sur la politique étrangère et la sécurité.Cho a indiqué que depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1973, les relations bilatérales ont continué à se solidifier dans plusieurs domaines dont la politique, l’économie et la culture. Et, il a proposé de relever davantage leur collaboration dans la défense, l’échange culturel et humain ainsi que la science et la technologie, entre autres.Le haut diplomate sud-coréen n’a pas oublié de féliciter l’Inde d’avoir assuré la présidence du G20. Il a ensuite expliqué la stratégie indopacifique de l’administration de Yoon Suk-yeol, incitant à promouvoir la communication et la coopération entre les deux nations.Kumar, de son côté, a affirmé être ravi de visiter le pays du Matin clair à l’occasion du 50e anniversaire des liens diplomatiques bilatéraux, ajoutant que New Delhi accorde beaucoup d’importance à la coordination avec Séoul qui partage les mêmes valeurs comme la démocratie.Le vice-ministre indien s’est attendu à ce que les deux nations intensifient leur relation tournée vers l’avenir en travaillant au coude-à-coude dans le secteur des sciences, des technologies de pointe et des infrastructures.Les deux hommes ont également partagé l’idée que la provocation sans précédent de Pyongyang met en péril la péninsule coréenne, voire l’ensemble de la région, et que la communauté internationale doit y réagir de façon solidaire et ferme.