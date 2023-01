Le siège présidentiel s’explique sur les propos de Yoon Suk-yeol devant les soldats de l’unité Akh

Photo : YONHAP News

Le président de la République a rendu visite, dimanche, à l’unité militaire sud-coréenne Akh, présente aux Emirats arabes unis (EAU). Dans sa prise de parole devant les soldats, Yoon Suk-yeol a déclaré que « la sécurité d’un pays frère est la nôtre, l’ennemi et l'Etat le plus menaçant pour les EAU est l’Iran, et celui pour la Corée du Sud est sa voisine du Nord ».Ces mots ont fait réagir l’opposition. Le Minjoo, sa principale force, dénonce une nouvelle gaffe diplomatique portant atteinte aux intérêts nationaux. Selon le parti de centre-gauche, les propos du chef de l’Etat sont susceptibles de donner une impression négative que Séoul considère Téhéran comme une menace militaire.Le Bureau présidentiel de Yongsan a rapidement tenté de calmer le jeu. Selon lui, la remarque de son locataire n’a rien à avoir avec les relations sud-coréano-iraniennes. Le président Yoon l’a faite juste pour encourager les soldats de l’unité.Même réaction de la part du ministère des Affaires étrangères. Celui-ci a en outre tenu à évoquer le fait que l’unité est composée seulement de non-combattants et qu’elle a pour mission d’entraîner l’armée locale et protéger les ressortissants sud-coréens sur place en cas d’urgence.Pourtant, les propos en question ne sont pas passés inaperçus auprès des autorités intéressées. Selon l’agence de presse de la République islamique d’Iran, IRNA, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a annoncé que Téhéran les prenait au sérieux et attendait des explications du gouvernement de Séoul.