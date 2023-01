Reprise des voyages : la demande de délivrance de passeport explose

Photo : KBS News

Suite à l’assouplissement des restrictions sanitaires liées au COVID-19, les sud-Coréens sont nombreux à prévoir un voyage à l’étranger. Par conséquent, les mairies d’arrondissement sont bondées de citoyens qui souhaitent faire ou refaire leur passeport.Nombreux sont ceux qui profitent de leur pause déjeuner. Du coup, lorsqu’on se rend par exemple à la mairie de Jongno à Séoul, une trentaine de personnes font la queue. Kim, une habitante de Yeongdeungpo interrogée par la KBS, compte partir au-delà des frontières au premier semestre de l’année. Beaucoup de personnes dans son entourage sont déjà partis en profitant du reflux de la pandémie.En temps normal en Corée du Sud, il suffit d’attendre quatre ou cinq jours pour obtenir son passeport, mais la durée d’attente est allongée jusqu’à plus de deux semaines dans certaines mairies.Les demandeurs ne peuvent qu’être impatients comme le cas de Park. Ce résident de l’arrondissement de Seocho est alors allé vérifier le déroulement car il n’avait reçu aucune nouvelle plus d’une semaine après avoir déposé sa demande.Le nombre de voyageurs à l’étranger s’était établi à 1,6 million en 2021 lorsque l’épidémie a battu son plein. Mais l’année dernière, le chiffre a plus que quintuplé pour atteindre 8,9 millions. Le nombre de passeports délivrés a donc explosé de 690 000 à 2,8 millions en glissement annuel. Et, à l’approche des vacances du Nouvel an lunaire, la demande a grimpé de 50 %.Selon un responsable de la Société coréenne de la monnaie, de l'impression de sécurité et de l’exploitation de cartes d’identité (KOMSCO), le nombre de requêtes devrait continuer à augmenter jusqu’aux jours fériés. Il s’est élevé à 144 000 à la première semaine de janvier et 148 000 lors de la deuxième.Face à la longue file d’attente et à la surcharge des employés, l’arrondissement de Jongno a introduit deux fonctionnaires supplémentaires en renfort.Par ailleurs, les personnes qui veulent renouveler leur passeport peuvent entamer le processus sur le site Gouvernement 24 sans se rendre en mairie. Ce service est toutefois disponible seulement pour les plus de 18 ans.