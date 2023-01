Seollal : le trafic va augmenter de plus de 20 % comparé au Nouvel an lunaire 2022

Photo : YONHAP News

Le Nouvel an lunaire, appelé « Seollal » en coréen, tombe cette année le dimanche 22 janvier. De la veille jusqu’à mardi prochain, les habitants du pays du Matin clair ont droit à quatre jours de congés. Et beaucoup parmi eux profiteront de la levée de la distanciation sociale due au COVID-19 afin de partir dans leur village natal.Nombreux se demandent alors « quand » prendre le volant afin de voyager sans bouchon et arriver à l’heure afin de célébrer le « charye » ou le culte traditionnel. D’après le ministère du Territoire et des Transports, au total 26,5 millions d’individus vont faire le déplacement durant les festivités. Le trafic pourrait ainsi augmenter de plus de 20 % comparé à il y a un an.Et plus la période des fêtes est courte, plus il y a des embouteillages, c’est évident. Toujours selon les estimations du ministère, c’est le samedi matin que les automobilistes vont le plus partir. A ce moment-là, si on part alors, par exemple, de Séoul, il faudra au maximum 8h40 pour arriver à Busan dans le sud-est. Et 7h40 pour Gwangju, dans le sud-ouest. Pour le retour, c’est le lundi après-midi qui risque d’être le plus bousculé. En partant de Busan, il faudra au maximum 8h15 pour rentrer dans la capitale. Et de Gwangju, 6h35.Pour aider les voyageurs, le système de renseignement intelligent sur les trafics de transport en temps réel, baptisé « TOPIS », existe. Et pour ceux qui souhaitent se déplacer à Séoul et dans la région métropolitaine en transport en commun, la circulation des bus et métros sera prolongée le jour même de Seollal ainsi que le lendemain.Enfin, afin de prévenir la propagation du coronavirus, des centres de dépistage seront installés dans six aires de repos des autoroutes dont Ansung dans la province de Gyeonggi. Ils pourront y faire un test PCR et ce gratuitement.