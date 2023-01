COVID-19 : bientôt la fin du masque obligatoire en intérieur ?

Photo : YONHAP News

La situation liée à l’épidémie de COVID-19 s’améliore et les autorités sanitaires envisagent sérieusement la fin du port du masque en intérieur.Le conseil consultatif de lutte contre les maladies infectieuses doit entamer cet après-midi les discussions en ce sens. En se basant sur leurs résultats, le centre de gestion de crise devra déterminer la date à laquelle la Corée du Sud tombera le masque.Précédemment, les autorités de santé ont annoncé que si deux de leurs quatre critères détaillés sont satisfaits, l’obligation pourrait être levée, à quelques exceptions près.Or, trois d’entre eux sont maintenant réunis : le bilan hebdomadaire de nouveaux cas positifs s’allège depuis plus de deux semaines d’affilée, le nombre de nouvelles hospitalisations en soins intensifs diminue d’une semaine à l’autre et enfin la disponibilité des lits réservés aux patients en état critique avant quatre semaines est supérieure à 50 %.Théoriquement, le moment est venu de lever donc l’essentiel des restrictions sanitaires. Cela dit, la prudence est encore et toujours de mise. En cause, les cas importés de Chine. Les autorités ont annoncé qu’elles prendraient leur décision en tenant compte de l’évolution du nombre de porteurs du virus parmi les arrivants de l’empire du Milieu.Côté bilan quotidien. Ces dernières 24 heures, 40 199 contaminations supplémentaires ont été répertoriées. Soit 19 825 cas de moins qu’il y a une semaine. Il s’agit de leur plus faible niveau pour un mardi depuis 13 semaines.