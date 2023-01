Météo : températures glaciales au pays du Matin clair

Photo : YONHAP News

Les habitants du pays du Matin clair ont dû ressortir les manteaux chauds, les bonnets et les gants. Le froid, revenu hier, semble s’installer pour quelques temps.Ce mardi matin, le mercure a affiché des températures négatives sur tout le territoire, à l’exception de l’île méridionale de Jeju (2°C). Le nord et le centre ont oscillé entre -5 et -7°C, avec deux pics à -11°C, enregistrés non loin de la frontière intercoréenne et à Andong, dans le centre-est. Au sud, le thermomètre a tourné entre -2 et -5°C.Dans l’après-midi, le froid a persisté, en raison notamment du vent. La moitié nord est restée proche de 0°C. Dans l’autre, Daegu a affiché 4°C, Busan 7°C et Jeju 9°C, entre autres.Par ailleurs, le ciel n’a pas trop été perturbé aujourd’hui. Nuageux dans la matinée, il s’est découvert au fil des heures. Seule ombre au tableau, un temps gris sur la péninsule insulaire. De plus, ce soir, Météo-Corée annonce de la neige dans les régions du nord, dont Séoul, et les provinces de Gyeonggi et de Gangwon. Environ un centimètre devrait tomber d’ici demain matin.