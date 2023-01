Le chasseur KF-21 effectue son premier vol supersonique

Photo : YONHAP News

Le KF-21, le premier avion de chasse « made in Korea », a effectué avec succès son premier vol supersonique. Selon l'Administration sud-coréenne du programme d’acquisition de défense (DAPA), le premier prototype de l’appareil a décollé hier à 14h58 de la base aérienne de la 3e escadre d'entraînement au vol à Sacheon, dans la province de Gyeongsang du Sud, avant de franchir le mur du son à 15h15 à environ 12 km d'altitude, et ce pour la première fois pour un avion de conception sud-coréenne.La DAPA a déclaré que ce succès a mis en évidence la stabilité structurelle du KF-21 en vol supersonique et que celle-ci sera encore vérifiée et améliorée à travers des essais réalisés avec des altitudes et des vitesses plus élevées. L’organisme de l’approvisionnement de la défense n'a pas manqué de souligner que l'appareil avait été développé en s'appuyant uniquement sur des technologies nationales.Le ministre de la Défense, Lee Jong-sup, a affirmé que « c'est grâce au dévouement et au travail acharné de nombreuses personnes que cet exploit historique a été possible ». Avant d'ajouter que « cette réussite a permis au pays de faire un pas en avant pour s'imposer parmi les quatre plus gros exportateurs mondiaux d'armes ».Le KF-21 avait réussi en juillet dernier son premier vol d'essai en atteignant une vitesse d’environ 400 km/h. Depuis, il avait effectué plus de 80 tests en élargissant ses capacités. La DAPA prévoit de le déployer à l'horizon 2026 après avoir mené les essais supplémentaires nécessaires.