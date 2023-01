Washington officialise la visite du secrétaire américain à la Défense en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le département de la Défense a officialisé la visite de son secrétaire, Lloyd Austin, en Corée du Sud et aux Philippines.Au cours d’un briefing régulier organisé mardi, le porte-parole Patrick Ryder a confirmé que le déplacement allait avoir lieu dans les semaines à venir et que le numéro un de la défense des USA profitera de cette occasion pour rencontrer de hauts responsables militaires des deux nations afin de discuter des actualités qui les préoccupent et de réaffirmer la volonté de collaboration de Washington.Plus tôt, le ministère sud-coréen de la Défense avait déjà annoncé que Séoul était en train de coordonner le calendrier de la visite d’Austin au pays du Matin clair. Dans la capitale sud-coréenne, ce dernier rencontrera son homologue sud-coréen Lee Jong-sup. Il sera également reçu par le président de la République Yoon Suk-yeol.Certains prévoient que le renforcement de la coopération militaire Séoul-Washington-Tokyo pourrait être à l’ordre du jour. La venue du secrétaire américain à la Défense servira ainsi de message d’avertissement à Pyongyang.