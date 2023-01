Yoon Suk-yeol atterrit en Suisse pour participer au forum de Davos

Photo : YONHAP News

Le président de la République est arrivé hier à l’aéroport international de Zurich, en Suisse, où il doit participer au Forum économique mondial.Avant d’y prendre part, Yoon Suk-yeol a tout d’abord rencontré des expatriés sud-coréens. Lors de cette rencontre, il a déclaré qu’il chercherait à renforcer la coopération dans les sciences et les technologies de pointe avec les nations avancées avec qui le pays du Matin clair partage les valeurs conventionnelles. Avant de souligner qu’il était convaincu qu’il s’agirait d’une voie vers la protection des intérêts nationaux et la prospérité économique.En ce qui concerne les relations entre la Corée du Sud et la Suisse, le dirigeant sud-coréen a estimé que l’accord de libre-échange signé en 2006 avec l’Association européenne de libre échange (AELE) avait consolidé la coopération économique bilatérale, ce qui a permis de renouveler le record du volume d’échanges commerciaux. Il a indiqué que de nouvelles opportunités de coopération s’élargissaient désormais vers des industries du futur telles que la biopharmacie.Puis, aujourd’hui, le chef d’Etat aura un déjeuner formel avec les PDG d’entreprises nationales et internationales lors du forum de Davos pour présenter les politiques économiques sud-coréennes centrées sur le secteur privé et le marché, ainsi que pour discuter des investissements au pays du Matin clair. C'est la première fois en neuf ans qu’un numéro un sud-coréen participe à ce forum international.Yoon prendra également part à l’événement « Korea Night » organisé pour promouvoir les visions sur l’Exposition universelle de 2030 à Busan et la culture coréenne.Demain, au forum économique, le président de la République prononcera un discours spécial sur la coopération et la solidarité avec la communauté internationale en vue du renforcement des chaînes d’approvisionnement, de la transition vers les énergies vertes, ainsi que de l’établissement d’un ordre commercial numérique. Il se rendra ensuite à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich pour une discussion de la coopération dans les sciences et les technologies.En compagnie de son épouse, Yoon a entamé samedi dernier sa première tournée à l’étranger de l’année. Il doit rentrer ce samedi à Séoul.