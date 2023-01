La Corée du Sud a enregistré 1 479 vols aériens par jour en 2022

Photo : YONHAP News

Le nombre de vols d'avions en Corée du Sud a enregistré une hausse de 16 % en 2022 par rapport à l'année précédente en s'établissant à 539 788, soit 1 479 vols par jour. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministère sud-coréen du Territoire et des Transports, en se basant sur les plans de vols soumis par les compagnies aériennes.Le volume de trafic aérien sud-coréen a connu une progression modérée durant la crise de la pandémie de COVID-19. Mais il a commencé à bondir en juin dernier suite à la levée des restrictions sanitaires. En 2022, novembre a été le mois le plus chargé de l'année avec 1 709 vols en moyenne par jour. Le record journalier a été atteint le 8 décembre avec 1 843 trajets.Le nombre de vols intérieurs s'est établi à 263 432, soit le niveau le plus élevé depuis le début de la collecte des données en la matière en 1996, et ce à la faveur de l'augmentation du nombre de vols entre Gimpo, près de Séoul, et l'île touristique méridionale de Jeju. En 2019, 675 d’entre eux ont survolé la Corée du Sud en moyenne par jour. Le chiffre est tombé à 605 en 2020 avant de rebondir à 719 l'année suivante, puis à 722 en 2022.Es vols internationaux ont, quant à eux, grimpé de 36 % pour s'établir à 276 356 sur fond de la levée de l'obligation de confinement imposée aux voyageurs arrivant de l'étranger et de la reprise des échanges avec l'Asie du Sud-est, l'Amérique et le Japon. Le chiffre journalier, qui était de 1 632 en 2019 avant la crise sanitaire, est tombé à 547 en 2020. Mais il est remonté à 757 l'an dernier.Près de 45 % des avions qui sont partis ou arrivés sur le sol sud-coréen depuis juin dernier ont emprunté des voies reliant le pays à l'Asie du Sud-est ou au sud de la Chine. Viennent ensuite les lignes aériennes vers l'Amérique et le Japon (29 %) et vers la Chine et l'Europe (19 %).Enfin, l'aéroport international d'Incheon, détrôné par l'aéroport de Jeju en 2021, a retrouvé sa première position en termes de trafic l'année dernière, avec 190 244 vols, soit une hausse annuelle de 24,6 %. Il est suivi de l'aéroport de Jeju (177 416 vols) et de celui de Gimpo (160 650 vols).