Pompeo reconnaît avoir plaisanté sur une tentative d’assassinat de Kim Jong-un avec ce dernier

Photo : YONHAP News

Mike Pompeo, ancien secrétaire d’Etat américain, a dévoilé une scène où il avait échangé des blagues avec le numéro un nord-coréen Kim Jong-un sur une tentative d’assassinat de ce dernier lors de sa visite avant le sommet entre la Corée du Nord et les Etats-Unis en 2018. Cette anecdote est tirée de son livre « Never Give an Inch, Fighting for the America I Love » qui sera publié le 24 janvier prochain.Dans des extraits de son ouvrage, rendus publics hier par Fox News, l’ancien haut officiel américain se remémore le début de son parcours vers le sol nord-coréen en tant qu’envoyé spécial de Donald Trump, le président de l’époque, en mars 2018. Il a ainsi écrit dans ses mémoires : « ma mission secrète a commencé dès mon décollage de la base aérienne Andrews Air Force, le vendredi saint, 30 mars 2018. (...) Ma destination est Pyongyang, en Corée du Nord. Je me suis dirigé vers l’un des endroits les plus sombres au monde pour rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ».L’auteur a expliqué que la mission secrète n’avait été communiquée qu’à une petite minorité, et que son objectif était de réparer les erreurs du passé qui avait abouti au maintien des armes de destruction massive par Pyongyang et à la menace intensifiée de l’époque.L’ex-secrétaire américain a décrit le leader nord-coréen comme un petit homme trempé de sueur qui essayait de briser la glace en mobilisant tous ses charmes, mais dont les attitudes correspondaient finalement bien à celles d’un auteur de massacres.Selon ses mémoires, Kim III a dit : « je ne pensais pas que vous veniez. Je sais que vous avez essayé de me tuer ». Et Pompeo lui a répondu qu’il essayait toujours de le faire. L’ancien secrétaire a écrit que l’homme fort de Pyongyang a toujours affiché un sourire sur les photos prises après ces échanges et qu’il pensait que ce dernier avait pris ses propos comme une simple blague.