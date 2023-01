Crash d’un avion au Népal : 49 corps des victimes arrivent à Katmandou

Photo : YONHAP News

Au Népal, 49 corps du crash du vol ATR 72-500 survenu dimanche ont été transportés, hier, dans un hôpital à Katmandou. Y figurent deux victimes présumées être des sud-Coréens. La première serait un certain Yoo âgé d’une quarantaine d’années. Et le second, son fils, un adolescent. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé que les procédures pour les funérailles vont débuter une fois leur identité officiellement confirmée.L’avion de la compagnie Yeti Airlines en provenance de la capitale népalaise, rappelons-le, s'est écrasé le 15 janvier près de l'ancien aéroport de Pokhara, où il devait atterrir.Les circonstances exactes de l'accident n’ont toujours pas été publiées, mais d’après les premiers résultats, le pilote aurait tenté de changer de piste juste avant l’atterrissage. Deux des 72 individus qui étaient à bord sont toujours portés disparus.