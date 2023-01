COVID-19 : la fin du port du masque décidée ce vendredi

Photo : YONHAP News

Les autorités sanitaires décideront du calendrier lié à la fin du port du masque lors d’une réunion de l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), prévue ce vendredi.Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a fait savoir que le pic de la vague hivernale de COVID-19 était passé et que la situation sanitaire se stabilisait en Corée du Sud. Avant d’ajouter que le nombre moyen de nouvelles contaminations quotidiennes s’était rétréci pour la troisième semaine d’affilée à un peu plus de 42 000.Toujours selon Lee Sang-min, le nombre hebdomadaire de cas graves est tombé à 439, le niveau le plus faible en cinq semaines. Même si le taux de vaccination supplémentaire hivernale chez les personnes âgées reste juste au-dessus de 30 %, celui d’occupation des lits pour les patients en soins intensifs s’élève à 68,5 % et celui de vaccination chez les individus susceptibles d’être infectés par le virus a dépassé l’objectif fixé précédemment de 60 % pour atteindre 61,2 %.L’obligation du port du masque en intérieur devrait ainsi être supprimée au plus tôt le 30 janvier.Le ministre Lee n’a toutefois pas oublié de souligner la nécessité de vérifier l’état de santé de chacun avant de rencontrer des membres de famille et de respecter les règles sanitaires durant les vacances de quatre jours du Nouvel an lunaire qui débute ce samedi pour s’achever mardi prochain. Il a exhorté les 60 ans et plus à recevoir une dose de vaccin supplémentaire pour cet hiver avant Seollal.