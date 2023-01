Les comités de coopération Corée du Sud-Japon appellent à rétablir l’ordre du commerce international

Photo : YONHAP News

Les comités de coopération Corée du Sud-Japon ont émis hier une déclaration commune suite à leur 56e réunion tenue dans un hôtel à Séoul.Les deux parties ont déclaré avoir discuté de la collaboration pour l’avenir des deux pays en matière de politique, d’économie et de société, et s’être accordés pour la renforcer davantage. Et d’ajouter que Séoul et Tokyo devraient déployer plus d’efforts et rétablir un nouvel ordre dans le commerce international à l’heure où ils sont confrontés à un grand changement dû au nouvel ordre sécuritaire.Quant aux questions liées au passé colonial, les deux côtés sont convenus de ne pas les traiter comme des sujets politiques mais de trouver des solutions à travers des recherches communes autour du fonds d’échanges culturels Corée-Japon.Les comités comptent transmettre les propositions tirées de la réunion à chaque gouvernement. Ils tiendront la prochaine réunion en octobre dans la capitale japonaise.Composés de personnalités éminentes du monde politique et économique sud-coréen et japonais, les comités de coopération Corée du Sud-Japon ont été fondés en 1969 comme un canal de dialogue civil visant à promouvoir l’amitié bilatérale.