Pyongyang garde le silence sur la réunion de son Assemblée populaire suprême

Photo : YONHAP News

Ce mardi les yeux étaient rivés sur la Corée du Nord où devait se dérouler une session plénière de son Assemblée populaire suprême (APS). Mais aucune annonce n'a encore été faite de la part du régime de Kim Jong-un.Le mois dernier, l'organe parlementaire nord-coréen avait décidé, lors de la réunion de son comité permanent, de tenir sa 8e séance plénière le 17 janvier, soit hier. Cependant, aucun média officiel du pays communiste n'en fait état pour le moment.Un silence radio étrange car, par le passé, les sessions plénières de l'APS ont été largement couvertes par la presse locale depuis l'arrivée des membres de cet organe suprême venant de tout le territoire, ainsi que la visite de ces derniers au palais du Soleil Kumsusan, où reposent le fondateur du pays Kim Il-sung et son fils Kim Jong-il, le père du dirigeant actuel.Cette absence de communication suscite des conjectures parmi les observateurs. Selon certains, l'APS aurait déjà entamé aujourd'hui la deuxième journée de sa réunion plénière, étant donné que ce rassemblement s'étalait toujours sur deux jours depuis septembre 2021. D'autres évoquent l'éventualité d'un report, comme cela a déjà été le cas il y a trois ans. En mars 2020, Pyongyang avait annoncé la tenue d’une séance plénière de cette institution pour le 10 avril, mais celle-ci avait finalement eu lieu deux jours plus tard.Pendant ces rassemblements, les députés établissent ou révisent les lois, valident la nomination des membres des principales instances du régime et approuvent les projets de budget, entre autres.Lors de cette nouvelle session, le Parlement nord-coréen devrait entériner les orientations politiques de l'année 2023, adoptées à l'issue de la réunion plénière du Parti des travailleurs en décembre dernier. A l'ordre du jour devraient figurer également la présentation des objectifs à accomplir et des projets de budget pour 2023, l'approbation du rapport d'exécution du budget de 2022 ainsi que l'adoption de la loi relative à la protection de la langue standard de Corée du Nord, dite langue culturelle de Pyongyang.