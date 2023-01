Photo : YONHAP News

Netflix proposera sur son catalogue un total de 34 œuvres sud-coréennes cette année, un nombre record depuis le lancement de son service. C’est ce qu’a rapporté, hier, NBC News.Ce dernier a indiqué que des contenus audiovisuels du pays du Matin clair figuraient régulièrement parmi les « top 10 » des films et séries les plus regardés dans plus de 90 nations et que trois des séries les plus vues sont « made in Korea ».Seulement pour cette année, 21 feuilletons, cinq téléréalités, six films et deux documentaires sud-coréens seront mis à la disposition des téléspectateurs internationaux sur la plateforme, allant d’une série romantique adaptée d’un célèbre webtoon à un documentaire sur Bong Joon-ho, réalisateur du film « Parasite », en passant par une fiction historique sur le thème de l’occupation japonaise.