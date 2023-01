Le Parquet interroge l’ex-patron de SBW deux jours d’affilée

Photo : YONHAP News

Le Parquet poursuit son enquête sur Kim Seong-tae, l’ancien PDG et propriétaire de facto du groupe Ssangbangwool (SBW), pour la deuxième journée de suite. Celui-ci a été interrogé pendant 13 heures hier après son arrestation. Et les interrogatoires ont repris ce matin vers 10h.L’homme d’affaires est soupçonné de détournement de fonds lors des transactions des obligations convertibles en actions de la société spécialisée en sous-vêtements. L’investigation porte également sur le transfert d’argent illégal vers la Corée du Nord et le versement de pot de vin à Lee Hwa-young, ancien vice-gouverneur de la province de Gyeonggi.Ce qui attire le plus l'attention est le soupçon selon lequel il a réglé les honoraires d’avocats de Lee Jae-myung lorsque ce dernier a dirigé la province de Gyeonggi. Kim a pourtant prétendu qu’il ne connaissait même pas les coordonnées du président du Minjoo, la première force de l’opposition, et qu’il ne l’avait jamais eu au téléphone.L’ex-patron de SBW a assisté à l’enquête du Parquet avec dix avocats sans refuser de témoigner. Ce dernier compte demander un mandat de dépôt ce soir, d’autant que son mandat d’arrêt prend fin après 48 heures.Pour rappel, Kim a été arrêté en Thaïlande après huit mois de cavale à l’étranger, avant d’être rapatrié hier.