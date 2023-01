Photo : YONHAP News

Le Service national du renseignement (NIS) et la police ont perquisitionné, ce matin, le bureau de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) situé à Séoul pour violation de la loi sur la sécurité nationale.Le NIS soupçonne qu’un de ses responsables est impliqué dans une organisation secrète d’espions nord-coréens. Selon lui, il a enquêté sur cette affaire pendant plusieurs années et les preuves sont maintenant suffisantes pour adopter une démarche coercitive.Le syndicat a affronté les inspecteurs et les policiers pendant trois heures jusqu’à ce que le mandat de perquisition soit exécuté devant le cadre concerné, accompagné d’un avocat. Le porte-parole de la KCTU a affirmé que la confédération n’avait aucune raison de refuser l’investigation, mais des centaines de policiers ont débarqué, digne d’une mise en scène.