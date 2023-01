Météo : les conditions se stabilisent

Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques se sont stabilisées ce mercredi. Le froid, toujours présent, a fait chuter le thermomètre dans la matinée sous les 0°C sur la quasi-totalité du territoire. Il affichait entre autres -4°C à Séoul, -3°C à Daejeon, -2°C à Daegu et Gangneung, 0°C à Busan et 3°C sur l’île méridionale de Jeju.Le ciel, pour sa part, a été mitigé. Très gris dans la moitié inférieure, mais ensoleillé dans le nord, dont la capitale, il s’est nettement éclairci dans l’après-midi. Le soleil a brillé sur tout le pays, sauf à Daegu, dans la province de Jeolla, et à Jeju, où les nuages ont résisté. A noter de la neige sur les îlots Dokdo, situés en mer de l’Est.Le beau temps a été accompagné de températures assez fraîches. En effet, 2°C ont été recensés à Séoul, entre 4 et 5°C dans le centre ou encore 7°C dans le sud-est. La maximale revient à la péninsule insulaire avec 10°C.