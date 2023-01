Drame d’Itaewon : les trois formations de l’opposition comptent fonder un organisme d’enquête indépendant

Photo : YONHAP News

Les formations de l’opposition, le Minjoo, le Parti de la justice et le Parti du revenu de base, se sont engagées à créer un organisme indépendant pour faire toute la lumière sur la bousculade mortelle d’Itaewon. Le comité spécial de l’enquête parlementaire dédiée a achevé hier ses activités de 55 jours.Park Hong-keun, le patron du groupe parlementaire du Minjoo, a déclaré aujourd’hui, lors de la séance de briefing de l’investigation, qu’il était incontestable que cette tragédie avait été causée par les Hommes, et qu’il déploierait tous ses efforts pour sanctionner les responsables.Son homologue du Parti de la justice, Lee Eun-ju, a proposé de fonder un comité de lutte contre les catastrophes à l’Assemblée nationale et de révoquer le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Lee Sang-min. Elle a également prétendu que le président de la République Yoon Suk-yeol devrait présenter ses excuses.Selon la députée, l’organisme de l’investigation visera à clarifier les soupçons qui persistent et à élaborer des dispositifs pour empêcher les accidents similaires de se produire. Elle souhaite que la création soit actée pendant la session extraordinaire de janvier.Le représentant de l’association des familles des victimes, Lee Jong-cheol a souhaité que les membres des familles des défunts puissent participer à la nouvelle enquête, en communiquant avec les responsables.