Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung comparaîtra devant le Parquet le 28 janvier. Il a indiqué cet après-midi devant les journalistes que l’Histoire jugerait les procureurs qui abusent de leur pouvoir pour leur intérêt personnel. Il a ainsi accepté la demande des autorités publique de se présenter à la justice, même s’il n’a commis aucun crime.Le patron du Minjoo est soupçonné de corruption pour les projets d’aménagement des complexes d’appartements de Daejangdong et Wirye, deux quartiers de Seongnam dont il était le maire.Le ministère public l’avait initialement convoqué le 27 janvier, mais Lee a réclamé un report, en affirmant qu’il avait un tas de dossiers à traiter pendant la semaine alors que le Parquet est obnubilé par la vengeance politique, au lieu de s’occuper des affaires non résolues qui s’entassent.Le chef du parti de centre-gauche a également reconnu l’attention et l’affection que lui porte sa formation. Cependant, il a demandé aux députés de se concentrer sur leur rôle politique, ajoutant qu’il affronterait cette épreuve de pied ferme, accompagné d’un avocat.