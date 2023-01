Davos : Yoon Suk-yeol s'affaire pour accueillir des investissements étrangers

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a rencontré des leaders de nombreuses entreprises étrangères au Forum économique mondial de Davos en Suisse. Yoon Suk-yeol en a profité notamment pour remercier Patrick Gelsinger, PDG d'Intel, pour les activités que la société américaine a menées durant des décennies dans son pays.Au total, quinze firmes majeures de technologie de pointe et du monde des finances, dont Intel et Blackstone, étaient présentes à côté de six groupes sud-coréens tels que Samsung et Hyundai.Le chef de l'Etat se présentant comme « le premier agent commercial du pays », leur a demandé de faire des investissements en Corée du Sud. Il a également suggéré la possible dérégulation, dans le but de respecter les normes internationales en la matière en cas de grand flux de capitaux étrangers.Ces propos sont d'ailleurs suivis par des résultats tangibles. Vestas, une entreprise danoise et le premier fabricant d'éoliennes, a annoncé son projet d'investissements sur le sol sud-coréen dont la valeur s'élève à 300 millions de dollars.Grâce à ce projet, des usines de fabrication de composantes de turbines seront construites au pays du Matin clair. Ce qui prouve, selon le Bureau présidentiel de Yongsan, que le pays est une destination phare des investissements des multinationales.Qui plus est, un événement spécial a été organisé pour demander le soutien de la communauté internationale à la candidature de Busan pour l'organisation de l'Exposition universelle 2030.Le dirigeant sud-coréen prononcera aujourd'hui un discours qui souligne la coopération et la solidarité pour réussir le renforcement de la chaîne d'approvisionnement et la transition énergétique.La visite à l'Ecole polytechnique de Zurich sera la dernière étape du président Yoon avant son retour à Séoul.