Téhéran ne décolère pas contre les propos de Yoon Suk-yeol devant les soldats de l’unité Akh

Photo : YONHAP News

La polémique ne désenfle pas. Téhéran continue à mettre en cause les propos tenus par le président sud-coréen lors de sa visite à l’unité militaire sud-coréenne Akh, stationnée aux Emirats arabes unis (EAU).S’exprimant devant les soldats, Yoon Suk-yeol a déclaré que « la sécurité d’un pays frère est la nôtre, l’ennemi et l'Etat le plus menaçant pour les EAU est l’Iran, et celui pour la Corée du Sud est sa voisine du Nord ».Ulcéré par ces mots, le ministère iranien des Affaires étrangères avait aussitôt demandé des explications à Séoul. Et hier, il a fait venir à son siège Yun Kang-hyeon, ambassadeur sud-coréen à Téhéran, pour faire part de sa protestation et réclamer à l’administration Yoon de rectifier sa prise de position.A en croire l’agence de presse locale ISNA, le représentant sud-coréen a été reçu par le vice-ministre chargé des affaires des organisations internationales Reza Najafi. Celui-ci a alors souligné que son pays maintenait des relations d’amitié avec la plupart des Etats de la région du Golfe. Il a ensuite ajouté que la remarque du président entravait les liens et détériorait la paix et la stabilité du Moyen-Orient. Le haut diplomate iranien a alors exhorté une nouvelle fois le gouvernement sud-coréen à livrer des explications.Najafi a saisi l’occasion pour faire de même à propos d’une autre prise de parole de Yoon Suk-yeol, qui a récemment évoqué la possibilité pour sa nation de fabriquer ses propres armes atomiques. Sans oublier la question des 7 milliards de fonds iraniens bloqués dans deux banques sud-coréennes en raison des sanctions américaines à l’encontre de la République islamique. Il a alors annoncé que celle-ci pourrait reconsidérer ses relations avec le pays du Matin clair, si ce dernier ne prend pas de mesures effectives pour la résoudre.