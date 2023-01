Corée du Nord : l'Assemblée populaire suprême se tient sans Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

La 8e réunion de la 14e Assemblée populaire suprême (APS) de la Corée du Nord s'est tenue les 17 et 18 janvier derniers au palais de Mansudae à Pyongyang. L'Agence de presse officielle nord-coréenne, KCNA, a fait part de cet événement et de ses résultats.Cette assemblée à laquelle le leader du régime Kim Jong-un n'a pas assisté, a été ouverte par un discours de Choe Ryong-hae, le président du Présidium, l’organe le plus important du pays communiste.Kim Tok-hun, le vice-président de la Commission des affaires d’Etat et Ri Byong-chol du Politbureau du Comité central du Parti des travailleurs étaient également présents.Les dossiers relatifs aux missions à accomplir, au budget et à la question organisationnelle, entre autres, étaient à l’ordre du jour du rassemblement.Les dépenses publiques 2023 augmenteront de 1,7 % comparé à l'an dernier, alors que l’enveloppe allouée à l'économie progressera de 1,2 %. La part budgétaire à la défense reste inchangée avec 15,9 %.Les autorités nord-coréennes ont expliqué que cet établissement budgétaire « renforcera la capacité dissuasive de la guerre tout comme les investissements destinés aux principaux secteurs économiques liés à la vie quotidienne du peuple ».Par ailleurs, la réunion en question s'est félicitée de « l'exécution réussie du budget 2022 ayant contribué à la consolidation de la base du projet quinquennal du développement économique du pays, malgré le monde extérieur hostile qui menace la sécurité du pays et de son peuple ». Et d'ajouter que le budget 2023 se concentrera ainsi sur la capacité de défense, la réponse sanitaire et le développement socialiste des zones rurales.Toujours lors de la réunion, la loi sur la protection de la langue culturelle de Pyongyang a été adoptée à l'unanimité, dans le but de promouvoir la culture nationale du régime socialiste.Au début de la session, Pak In-chol a été nommé président de l'APS tandis que le poste de vice-président est revenu à Maeng Kyong-il, le président-secrétaire général du Front démocratique pour la réunification de la patrie.Maeng a joué un rôle principal dans le réchauffement des relations intercoréennes pendant les Jeux Olympiques de PyeongChang 2018 organisés en Corée du Sud. En effet, il avait collaboré avec Andrew Kim, responsable de la péninsule coréenne de l'Agence centrale de renseignement (CIA), pour la rencontre tenue lors de ces JO d'hiver entre Mike Pompeo et Kim Young-chol, respectivement le secrétaire d'Etat américain et le vice-président du comité du Parti des travailleurs de l'époque.