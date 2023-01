CSIS : Washington et Séoul doivent se préparer à l’éventuel redéploiement d’armes nucléaires tactiques

Photo : YONHAP News

La commission sur la péninsule coréenne du Centre américain pour les études stratégiques et internationales (CSIS) a publié hier un rapport sur la politique vis-à-vis de la Corée du Nord et une dissuasion élargie.L’un des points qui attire une attention particulière porte sur la possibilité pour les Etats-Unis de redéployer leurs armes nucléaires tactiques dans la péninsule, retirées dans les années 1990.Selon le think tank basé à Washington, dans la situation actuelle, les USA ne doivent ni les réinstaller en Corée du Sud, ni accepter que celle-ci se dote de l’arsenal atomique. Pourtant, il y a lieu de se préparer à l’éventuel nouveau déploiement, dans l’avenir, des armes nucléaires de faible puissance au sud du 38e parallèle et dans cette optique, il est nécessaire que Washington et Séoul effectuent des exercices de simulation le concernant.Toujours selon l’influent cercle de réflexion, ces opérations préparatoires pourront porter sur l’impact de leur réinstallation sur l’environnement ainsi que la localisation ou la construction du site pouvant les accueillir, entre autres. Et les deux alliés doivent lancer leurs discussions de travail en la matière et rester cependant ambigus en ce qui concerne la date du déplacement des armes et leur nature.Dans le même temps, les experts de la commission ont proposé de créer un dispositif semblable au groupe des plans nucléaires (NPG) de l’Otan pour faire face à l’éventuelle attaque nucléaire de Pyongyang.