La proposition gouvernementale sur le tarif du transport de fret contestée par les chauffeurs et les sociétés

Photo : YONHAP News

A la fin de l'an dernier, le syndicat de Solidarité des chauffeurs de marchandises a organisé une série de grèves en réclamant l’installation permanente du système dit de tarif minimum garanti pour le fret. Mais ce mouvement social a était un échec et le système en question a expiré fin décembre dernier.Alors, le gouvernement a proposé hier « un système de tarif standard », lors de l'audition publique sur la normalisation du marché du transport de fret, organisée par le ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports. L'alternative gouvernementale sera appliquée aux conteneurs tout comme aux articles de ciment et expirera au bout de trois ans après son lancement, à l'instar du tarif minimum garanti valable jusqu'à 2022.Mais il y a une différence majeure : le nouveau système proposé n'est plus coercitif à l'égard des propriétaires de marchandises, donc aucune pénalité ne leur sera infligée en cas de violation.Selon Lee Tae-hyung de l'Institut de recherches sur les transports de Corée, le tarif perçu par les chauffeurs sera protégé par la loi mais les frais contractés entre les propriétaires de frets et les sociétés de transport seront fixés de manière autonome.Lee Bong-ju, le président de la Solidarité des chauffeurs de marchandises, a vivement critiqué la suggestion gouvernementale, qui ne reflète que le désir des propriétaires de marchandises déguisé en loi du marché.Choi Jin-ha, de l'Association des entreprises du transport du fret, a jugé que le projet du ministère entraînerait une régression dans le secteur et susciterait des contradictions entre les transporteurs et les propriétaires de cargaisons.Un chauffeur a même demandé la réaffirmation de la promesse du ministre des Transports. Effectivement, Won Hee-ryong avait annoncé en novembre dernier sa volonté de ne jamais supprimer les sanctions contre les propriétaires de marchandises qui ne respectent pas les dépenses infligées par la loi.Par ailleurs, l'adoption du nouveau système de frais standards a besoin de l'approbation de l'Assemblée nationale, où le parti au pouvoir n'a pourtant pas la majorité.