La part de marché européen de Hyundai et Kia atteint un record en 2022

Hyundai Motor et sa filiale Kia, réunis, se sont classés au 4e rang sur le marché européen.A en croire les chiffres rendus publics hier par l'Association des constructeurs automobiles européens, Hyundai a écoulé l’année dernière plus de 518 000 unités sur le marché européen, soit une hausse de 0,5 % sur un an. Kia, de son côté, a vendu un peu plus de 542 000 véhicules, soit un progrès de 7,9 %.La vente consolidée des deux constructeurs du pays du Matin clair s'est donc établie à 1,06 million voitures. Il s'agit d'une évolution de 4,2 % malgré le rétrécissement de 4,1 % du marché automobile européen.La part de marché de ces deux marques sud-coréennes a atteint 9,4 % sur le Vieux continent, contre 8,7 % en 2021, qui était d'ailleurs un record, et reste toujours au 4e rang pour une deuxième année consécutive.C'est le groupe allemand Volkswagen qui a dominé le marché européen avec 24,7 %, suivie par Stellantis (18,2 %) et Renault (9,4 %). Quant au constructeur allemand BMW, 4e en 2020, il s'est classé à la 5e place avec 7,2 %, devant Toyota et Mercedes-Benz.Chez Hyundai, Tuscan est le modèle le plus vendu avec quasiment 121 000 unités, suivi par Kona (83 695) et i10 (45 642). Les modèles de Kia les plus prisés sont Sportage (140 327), Seed (135 849) et Niro (80 320).Côté électrique, 143 460 véhicules ont été vendus, soit 5,9 % de plus sur un an. La vente cumulée de Ioniq 5 de Hyundai, mis sur le marché en mai 2021, et de EV6 de Kia, deux mois plus tard, a atteint respectivement 50 215 et 34 304.Petit bémol toutefois. Les constructeurs sud-coréens ont enregistré en décembre dernier 74 268 ventes, soit un recul de 1 % en glissement annuel. La part de marché s'est établie à 6,8 %, représentant une baisse de 1,1 point sur un an.