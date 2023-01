Le taux de pauvreté des séniors sud-coréens n’en finit plus de baisser

Photo : YONHAP News

Si le taux de pauvreté relative des séniors sud-coréens est toujours parmi les plus bas de l'OCDE, il ne cesse de se réduire. C’est du moins ce qu’on peut constater dans les données communiquées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Concrètement, en 2021, le taux en question chez les plus de 65 ans est tombé à 37,6 %, soit 1,3 point de moins que l’année précédente. Des chiffres comparables à la moyenne des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques, qui a été de 13,5 % en 2019.En Corée du Sud, sans surprise, cette proportion est plus élevée chez les femmes que chez les hommes (42,6 % contre 31,3 %). Elle est longtemps restée supérieure à 40 %, deux sexes confondus, avant de passer pour la première fois sous cette barre en 2020.L’amélioration, bien que timide, de leur situation financière peut être attribuée à l’introduction, en juillet 2014, de l’allocation mensuelle de solidarité aux personnes âgées, dont les revenus et patrimoine ne dépassent pas un certain plafond.