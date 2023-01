26 000 sportifs sud-coréens choisissent l'île de Jeju pour s’entraîner

Suite à l'assouplissement des mesures sanitaires liées au COVID-19, l'île méridionale de Jeju, située au sud-ouest de la péninsule, est de nouveau peuplée par les sportifs présents pour leurs entraînements hivernaux.Les bruits légers des coups de battes retentissent dans le ciel où les balles de baseball dessinent ainsi des lignes plutôt joviales. L'équipe de baseball du lycée Sorae se concentre lors des exercices prévus jusqu'à la fin février, et ce même durant les congés du Nouvel an lunaire, ce week-end.Pour Kim Seok-in, le manager de l'équipe lycéenne, Jeju est un choix optimal pour la préparation physique avec son climat doux même en hiver, une saison où le risque de blessures augmente en général.Durant cette période se ruent en effet un grand nombre d'équipes de football lycéennes et universitaires tout comme des groupes professionnels. D'où le nombre d’occasions accru afin d’organiser des matchs d’entraînements comme le témoigne Shin Yeon-ho, le coach de l'équipe de football de l'université Koryo.Certes, l'atténuation des mesures contre le coronavirus a rouvert la porte vers les entraînements à l'étranger. Cependant, l'île de Jeju reste le lieu le plus alléchant pour les équipes sportives.Cet hiver, environ 26 000 athlètes amateurs et professionnels ont ainsi choisi cette île, qui en accueillait, avant la pandémie, pas moins de 90 000 chaque année. Ce nombre a baissé jusqu'à 20 000 en 2020, avant de rebondir pour atteindre 53 000 l'an dernier.De son côté, la collectivité locale s'engage à renforcer le soutien et la communication auprès des associations de diverses disciplines, pour attirer cette année 100 000 sportifs. Et à moderniser davantage les installations en vue d'accueillir le Festival national des sports 2026.