Photo : YONHAP News

Bonne journée pour les places sud-coréennes. Ce jeudi, les deux indices terminent dans le vert. Le Kospi, celui de référence, prend 0,51 % et clôture la séance à 2 380,34 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, gagne 0,16 % et finit à 712,89 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 330,42 wons (-4,18 wons) et le dollar américain 1 232,10 wons (-5,30 wons).