Météo : afflux de poussières jaunes provenant de Chine

Photo : YONHAP News

Les regards se sont tournés ce jeudi vers l’afflux de poussières jaune provenant de Chine et qui commencent à s’installer dans le ciel sud-coréen. Propulsées par un vent du nord-ouest, les particules ont pollué l’air des régions occidentales. Leur concentration y a été jugée mauvaise.La situation devrait, toutefois, se normaliser progressivement à partir de vendredi midi grâce aux bourrasques de vent.Concernant le froid, il a bien été ressenti ce matin, avec des valeurs d’environ -5°C sur une bonne partie du territoire. En revanche, le mercure a bondi d’au moins dix degrés, offrant un temps plus agréable, d'au moins 5°C.Cependant, ce réchauffement n’a pas été accompagné d’un beau ciel bleu. Les nuages ont stationné pendant toute la journée. La neige et la pluie devraient même faire leur apparition dans le nord-ouest, dont la région métropolitaine.A noter également que Météo-Corée a publié ses premières prévisions pour le week-end rallongé de Seollal, le Nouvel an lunaire, célébré le 22 janvier cette année. Les quatre jours de congés, de samedi à mardi, seront rudes pour les habitants du pays du Matin clair. La neige, la grisaille et surtout le froid polaire sont attendus.