BAFTA Awards : « Decision to Leave » nominé dans deux catégories

Photo : YONHAP News

« Decision to Leave » a été nominé dans deux catégories aux British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) Awards 2023. Le dernier long-métrage du cinéaste sud-coréen Park Chan-wook figure en effet sur la liste des potentiels lauréats du prix du meilleur réalisateur ainsi que celui du meilleur film en langue non anglaise publiée jeudi.Ce thriller raconte l’histoire d’un détective qui soupçonne une mystérieuse aide-soignante d’être coupable d’une affaire de meurtre et tombe plus tard amoureux d’elle. Les deux rôles principaux sont joués par l’acteur sud-coréen Park Hae-il et l’actrice chinoise Tang Wei.« Decision to Leave », rappelons-le, a permis à Park Chan-wook de décrocher le prix du meilleur réalisateur au Festival de Cannes 2022. Aura-t-il la même chance aux BAFTA Awards ? En 2018, il a déjà eu l’expérience d’avoir remporté la récompense décernée pour le meilleur film non anglophone. C’était avec l’œuvre psychologique-érotique « The Handmaiden ».Les prochains BAFTA Awards se tiendront le 19 février prochain au Southbank Center de Londres.