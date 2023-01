Yoon Suk-yeol s’adresse au Forum économique mondial de Davos

Photo : YONHAP News

Le président de la République est désormais sur le chemin du retour après un voyage d’une semaine aux Emirats arabes unis et en Suisse.Hier, à Davos, la dernière étape de son périple, Yoon Suk-yeol s’est exprimé à la tribune du Forum économique mondial. Dans son intervention, il a insisté sur la solidarité et la coopération de la communauté internationale, alertant sur des crises complexes du monde comme le regroupement en blocs économique et sécuritaire, le changement climatique ou encore les inégalités dans le domaine de la santé.Le chef de l’Etat, tout en appelant à ne pas abandonner le régime de libre-échange, a déclaré que si la collaboration entre les Etats partageant les mêmes valeurs était inévitable, ceux-ci ne devraient pas exclure ni isoler les autres. Dans la foulée, il a fait état des relations de la Corée du Sud avec ses deux grands voisins d’Asie du Nord-est. Selon le président Yoon, la Corée du Sud partage les valeurs universelles avec le Japon, et est plus ou moins différente de la Chine, mais elle favorisera une coopération dite convergente avec celle-ci.Dans le même temps, le dirigeant cherchait à vendre les mérites des entreprises sud-coréennes, qui selon lui, sont plus particulièrement compétitives dans les secteurs des semi-conducteurs, des centrales atomiques et de l’hydrogène. Il a alors voulu faire savoir que son pays a abandonné la politique de la sortie du nucléaire, menée par son prédécesseur.