Violent incendie dans le village de Guryong à Séoul

Un grand feu s’est déclaré, ce matin, vers 6h28, dans la zone 4 du village de Guryong, un bidonville situé dans l’arrondissement huppé de Gangnam à Séoul. Ce dernier compte environ 666 foyers.Les autorités anti-incendie ont tout d’abord évacué la zone à risque afin de mettre 450 à 500 personnes à l’abri. En déclenchant l’alerte de niveau 2, elles ont mobilisé 140 soldats du feu, 43 camions de pompier et quelques hélicoptères bombardiers d’eau afin d’éteindre le brasier.L’incendie aurait détruit une quinzaine de bâtiments vétustes seulement en une heure, et il continue à se propager.La ville de Séoul a émis un SMS d’alerte à ses citoyens pour les prévenir du danger. Et un cordon sanitaire a été installé autour de la zone sinistrée.Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Lee Sang-min a ordonné en urgence aux organismes concernés de faire preuve d’une grande réactivité et de mobiliser tous les moyens administratifs afin d’éteindre le feu et de secourir les habitants. Il a demandé aussi d’assurer la sécurité des sapeurs-pompiers qui sont en première ligne de cette opération.