Universiade d’hiver 2023 : Kim Min-sun, triple championne de patinage de vitesse

Photo : YONHAP News

Aux Jeux mondiaux universitaires Lake Placid 2023 tenus dans l’Etat de New York aux Etats-Unis, la sud-coréenne Kim Min-sun a décroché jeudi deux médailles d’or en patinage de vitesse.L’étudiante à l’université Korea a obtenu le métal le plus précieux en 500 m femmes avec un chrono de 38’’53. Certes, elle n’a pas réussi à battre son propre record, à savoir 36’’97, mais c’est un résultat honorable étant donné que la compétition s’est déroulée sur une piste en plein air, synonyme d’une plus grande résistance aérodynamique.La jeune femme de 23 ans a ensuite de nouveau remporté l’or dans la catégorie relais mixte avec son camarade Ahn Hyun-jun en tandem (3’10’’84). Avec ces succès, Kim est monté à trois reprises sur la plus haute marche du podium à l’Universiade d’hiver 2023. En effet, elle s’était imposée lundi dernier sur le 1 000 m dames.Kim s’est montrée très performante cet hiver. Pour rappel, elle a raflé les médailles d’or aux Championnats du monde de cette saison, organisés par l’Union internationale de patinage (UIP). Ces triomphes lui ont valu le surnom de « nouvelle impératrice du patinage de vitesse », et semble ainsi être la digne héritière de l’ancienne et légendaire patineuse sud-coréenne Lee Sang-hwa.