Seollal : les trentenaires portent le plus le hanbok

Photo : YONHAP News

Lors des fêtes traditionnelles comme Seollal – le Nouvel an lunaire – on voit des sud-Coréens vêtus de hanbok rendre visite à leurs parents ou se promener dans les anciens palais royaux à Séoul. Mais parmi toute la population, qui seraient ceux qui s’habillent le plus en costume traditionnel pour le Jour de l’an asiatique ?La société de carte de crédit, Samsung Card, a analysé les dépenses de ses clients effectuées dans des boutiques spécialisées et ce entre janvier et février 2022. Résultats : ce sont les hommes de 30 à 40 ans qui ont le plus ouvert leur portefeuille (20 %). Ils sont suivis des femmes de la même tranche d’âge (19 %). Viennent ensuite les dames quinquagénaires (17 %).Samsung Card estime que les couples d’une trentaine d’années, qui ont des enfants en bas-âge, achèteraient plus de hanbok que les autres. Les femmes de 50 à 60 ans, quant à elles, porteraient plus souvent le chima-jeogori puisqu’elles sont familières avec la tradition.« Han » veut dire Corée et « bok » vêtement. Quant à « chima », jupe, et « jeogori », veste.