COVID-19 : la Corée du Sud annonce la fin du port obligatoire du masque en intérieur

Photo : YONHAP News

Trois ans, c’est le temps qu’il a fallu pour retrouver la vie comme avant. Dans quelques jours, on pourra non seulement mieux respirer mais aussi plus facilement reconnaître les gens. Car il sera facultatif de porter le masque dans les espaces clos, ce à partir du lundi 30 janvier. Une telle décision a été annoncée ce matin par le Premier ministre lors d’une réunion quotidienne au Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ).Ainsi, l’obligation laissera sa place à la recommandation concernant le port du masque en intérieur.Han Duck-soo a justifié sa démarche par la situation liée au COVID-19. Selon lui, celle-ci a rempli trois des quatre critères préalablement fixés pour cette transition, à savoir la stabilisation du nombre de nouveaux cas, la baisse des cas graves et des décès et la capacité d’apporter stablement une réponse médicale.Le chef du gouvernement a souligné aussi que le nombre de nouveaux cas positifs au coronavirus a reculé pour la troisième semaine consécutive et que la Corée du Sud arrive à contrôler l’impact sur son territoire de la flambée épidémique en Chine.Toutefois, l’exécutif a préféré passer à cette nouvelle étape après les vacances du Nouvel an lunaire. Du 21 au 24 janvier, les sud-Coréens seront nombreux à se rendre dans leurs régions natales et à multiplier ainsi les contacts en présentiel.Notons que le pays du Matin clair lève l’obligation du port du masque dans les espaces clos pour la première fois depuis la détection des premiers cas du COVID-19 sur son sol en janvier 2020.Une précision. Le gouvernement a maintenu toutefois le port obligatoire dans certains lieux pour protéger les plus vulnérables, tels que les établissements de soins médicaux, les pharmacies et les transports en commun. Par ailleurs, il sera toujours recommandé aux citoyens de se masquer dans les espaces clos si nécessaire.Côté bilan. Ces dernières 24 heures, 27 408 cas ont été recensés, dont 94 importés. Il s’agit d’une baisse de 2 408 en un jour et d’un recul de 12 318 en glissement hebdomadaire, soit le plus bas niveau depuis 13 semaines pour un vendredi.Dans les services en soins intensifs, le nombre de patients a atteint 453 individus, soit une baisse de 12 personnes en un jour, tandis que 29 % des lits y sont occupés. Par ailleurs, 30 décès supplémentaires ont été enregistrés, ce qui porte à 33 134 le total cumulé des victimes liées au coronavirus en Corée du Sud depuis le début de la pandémie et maintient à 0,11 % le taux de létalité.