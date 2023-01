Bureau présidentiel de Yongsan : Séoul et Téhéran pourront sortir de leur brouille diplomatique

Photo : YONHAP News

Les propos de Yoon Suk-yeol tenus lors de sa visite, dimanche, à l’unité militaire sud-coréenne Akh stationnée aux Emirats arabes unis, continuent de semer la zizanie entre Séoul et Téhéran.Vous vous en souvenez. Dans sa prise de parole devant les soldats, le président de la République a déclaré que « la sécurité d’un pays frère est la nôtre, l’ennemi et l'Etat le plus menaçant pour les EAU est l’Iran, et celui pour la Corée du Sud est sa voisine du Nord ».La République islamique d’Iran n’a pas tardé à y réagir. Elle a demandé des explications au gouvernement de Séoul et son ministère des Affaires étrangères est allé jusqu’à convoquer l’ambassadeur sud-coréen à Téhéran pour exprimer sa protestation.A ce propos, un haut responsable du Bureau présidentiel de Yongsan, qui accompagne son locataire en Suisse, a affirmé qu’il semblait y avoir eu un malentendu de la part du pays du Moyen-Orient. Il a tenu à redire que Yoon avait juste voulu remonter le moral des soldats et que ses mots n’ont donc aucun rapport avec les relations entre les deux Etats.Ce conseiller présidentiel a affirmé avoir pu constater la mésentente dans les dossiers ressortis par l’ambassadeur iranien à Séoul. Ils concernent entre autres les fonds iraniens bloqués au pays du Matin clair et la récente remarque de Yoon sur le parapluie nucléaire des Etats-Unis.L’officiel s’est alors montré confiant dans la possibilité pour les deux nations de trouver bientôt une issue à leur brouille diplomatique.