Indice des prix à la production : augmentation de 8,4 % en 2022

Photo : YONHAP News

L’an dernier, le pays du Matin clair a souffert de la flambée des cours du pétrole sur le marché international et de la dévaluation de sa monnaie nationale, qui étaient à l’origine d’une forte hausse des tarifs des produits industriels.Les chiffres sont parlants. Selon les données provisoires publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), l’indice des prix à la production (IPP) s’est établi à 118,80 points en 2022, soit une hausse de 8,4 % par rapport à l’année précédente. Il s’agit du plus haut niveau depuis les premières statistiques concernant ce baromètre en 1965 et du grand progrès depuis 14 ans. A savoir, 8,6 % en 2008.L’IPP permet de mesurer l’évolution des coûts que les producteurs nationaux pratiquent pour fournir leurs biens et services sur le marché sud-coréen. Plus il grandit, plus les prix de ventes augmentent.Cependant, au rythme mensuel, ce baromètre affiche un ralentissement de sa tendance haussière depuis six mois.En décembre dernier, cet indice a atteint 119,96, soit un recul de 0,3 point par rapport au mois précédent, notamment en raison de la baisse des prix de l’or noir et de celle du taux de change.