Pentagone : pas d’impact de l’envoi à l’Ukraine des munitions stockées en Corée du Sud sur la posture militaire

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis viennent de décider de puiser dans leurs stocks de munitions en Corée du Sud et en Israël pour les envoyer à l’Ukraine. Cela suscite des interrogations sur le problème qui peut se poser dans l’accomplissement de la mission des troupes américaines au sud du 38e parallèle. Le Pentagone a assuré qu’il n’y aurait pas de souci.Interrogé, lors d’un point de presse hier, sur la raison pour laquelle Washington a demandé le retrait de ses armements se trouvant sur le sol des deux pays, sa porte-parole adjointe a répondu que l’administration américaine fournissait « de manière considérablement régulière » au pays envahi par la Russie des munitions, des matériaux ou encore des équipements et que cette fois encore, elle souhaitait les expédier rapidement.Sabrina Singh a aussi fait savoir que les USA se concertaient sur une telle aide avec les gouvernements de Séoul et de Jérusalem. Et d’ajouter que ce détour n’aura pas de conséquences sur la posture de préparation des forces armées américaines, ni sur leurs capacités à protéger les Américains sur le continent comme de l’étranger.En ce qui concerne un nouveau voyage à Séoul du secrétaire à la Défense, prévu fin janvier, Singh a indiqué que Lloyd Austin y reconfirmerait l’engagement des Etats-Unis envers la sécurité du pays du Matin clair et afficherait en même temps leur volonté de dénucléariser la péninsule.