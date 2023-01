Wianbu : la maison d’édition néerlandaise décide de ne pas retirer l’article controversé de Ramseyer

Photo : YONHAP News

Il a fallu attendre deux ans pour qu’une revue internationale décide finalement de publier un article révisionniste écrit par un chercheur américain bien que ce texte ait provoqué une grande indignation dans le monde académique.Il s’agit de l’article controversé de John Mark Ramseyer sur les « wianbu », femmes exploitées et réduites en esclavage sexuel pour l’armée impériale japonaise pendant la Seconde guerre mondiale. Le professeur de l’université Harvard a défini ces victimes comme « des prostituées volontaires » dans son écrit intitulé « Contracting for sex in the Pacific War », qu’il avait dévoilé en ligne avant sa publication initialement prévue en 2021 dans la revue académique « International Review of Law and Economics ».Pour rappel, de nombreuses voix se sont élevées au sein de la communauté internationale des chercheurs pour juger l’article de Ramseyer inacceptable et insoutenable et demander le retrait de son projet de publication.Elsevier, l’éditeur de la revue en question, a mis en ligne jeudi la version définitive de l’article incriminé en vue de le publier dans le numéro de janvier 2023. En même temps, il a expliqué les résultats d’une procédure de délibération qu’il avait lancée entretemps pour trancher la question. La maison d’édition basée aux Pays-Bas avait demandé à six historiens de réexaminer le texte suite à une vive critique. Deux d’entre eux n’ont pas accepté la mission. Et les quatre autres ont tous relevé des problèmes de méthode et d’interprétation dans l’article de Ramseyer.Malgré cela, la revue internationale a décidé de publier l'écrit controversé tout en ajoutant « l’expression de l’inquiétude », soit un dispositif censé avertir les lecteurs du souci de fiabilité sur certains propos. Selon sa justification, elle ne pouvait pas retirer l’article en question étant donné que ce dernier n’a commis aucun acte violant sa charte éthique, tel que la manipulation des données statistiques.Par ailleurs, Elsevier, a décidé de publier également pour le mois de janvier un texte d’Eyal Winter, professeur à l’université hébraïque de Jérusalem, qui a contredit l’article de l’historien américain.