L’ex-PDG du groupe Ssangbangwool placé en détention provisoire

Photo : YONHAP News

C’est désormais chose faite. Au lendemain de la demande du Parquet, le tribunal lui a délivré un mandat par lequel l’ex-PDG du groupe Ssangbangwool a été placé en détention provisoire.Les procureurs disposent maintenant d’un délai maximum de 20 jours pour continuer d’auditionner Kim Seong-tae dans le cadre de leur enquête sur les soupçons qui pèsent sur lui, avant de décider de le mettre en examen ou non.Un total de six chefs d’accusation sont retenus contre l’entrepreneur par la justice. Ils portent sur les violations des lois sur le marché des capitaux et sur le contrôle des changes, l’abus de confiance et le détournement de fonds via les obligations convertibles en actions.Le propriétaire de fait de l’entreprise spécialisée dans la fabrication de lingerie est aussi suspecté d’avoir incité à détruire des preuves et d’avoir corrompu l’ex-gouverneur adjoint de la province de Gyeonggi Lee Hwa-young, proche de Lee Jae-myung, patron du Minjoo.Le mandat ne fait pour autant pas état de l’allégation qui attire une attention toute particulière, selon laquelle Kim aurait fait payer les frais d’avocat pour le chef du premier parti de l’opposition, lorsqu’il était gouverneur du Gyeonggi. Ce dernier avait alors été jugé pour violation de la loi électorale dans sa course à la tête de la province avant les élections locales en 2018.Le ministère public commencera donc par identifier les destinations de tout l’argent douteux pour trouver un lien avec le versement de la rémunération de ces avocats.