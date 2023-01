Incendie dans le village de Guryong à Séoul : 60 sinistrés, aucune perte humaine

Photo : YONHAP News

Un grand feu s’est déclaré, ce matin, vers 6h30, dans le village de Guryong, l’un des derniers bidonvilles ghettoïsés de Séoul, qui est situé dans l’arrondissement de Gangnam et contraste de façon choquante avec les autres quartiers huppés de ce dernier devenu célèbre avec la chanson de Psy.Les autorités anti-incendie ont tout d’abord évacué la zone à risque afin de mettre 500 personnes à l’abri. Au bout de 50 minutes, elles ont déclenché l’alerte de niveau 2 en mobilisant de grands moyens, y compris quelques hélicoptères bombardiers d’eau. Vers 11h50, elles ont fini par éteindre le brasier.Au total, l’incendie a détruit une soixantaine de taudis faits de planches ou de vinyles, soit de matières facilement inflammables. Ce qui explique le nombre important de sinistrées : plus de 60. Ils ont tous été relogés dans quatre hôtels de proximité par la mairie. Heureusement, le village n’a déploré aucune perte humaine.Tout au début de l’incendie, la municipalité de Séoul avait émis un SMS d’alerte à ses habitants pour les prévenir du danger. Et le président de la République Yoon Suk-yeol, a ordonné depuis la Suisse aux organismes concernés de mobiliser tous les moyens afin de juguler le feu.