Météo : le week-end de Seollal sera mouvementé

Photo : KBS News

Les quatre jours de congés de Seollal, le Nouvel an lunaire, qui tombe ce dimanche, s’annoncent rudes. De samedi à mardi, les conditions météorologiques vont être chamboulées.Demain, premier jour des vacances, le froid glacial va rythmer la journée des habitants du pays du Matin clair. Le mercure va tomber à -10°C dans la matinée sur toute la moitié nord. Il repassera ensuite difficilement au-dessus de 0°C. Néanmoins, le point positif : le ciel sera rayonnant. Les automobilistes, rejoignant leur village natal, ne seront donc pas embêtés par les intempéries.Dimanche, le Jour de l’an lunaire, le temps va commencer à être capricieux. Les nuages vont s’installer et la neige devrait faire son apparition. Le froid cependant s’atténuera aux alentours de 3°C.Lundi sera similaire à la journée dominicale sans la chute de flocons. Les températures devraient également être identiques à la veille.Le dernier jour des congés de Seollal, mardi, sera en revanche extrêmement rude. La plus forte vague de froid de cet hiver va s’abattre sur le sud de la péninsule. Le thermomètre va dégringoler jusqu’à -17°C à Séoul, -14°C à Daejeon, -12°C à Gangneung ou encore -9°C à Busan. De plus, le quart sud-ouest sera sous la neige. Le reste du pays pourra au moins se consoler avec un temps ensoleillé.Concernant ce vendredi, le ciel a été dégagé sur une bonne partie du territoire. Le mercure n'a, pour sa part, pas trop évolué au fil de la journée. Les régions du nord ont recensé entre -3°C et 0°C, le centre entre -1°C et 3°C et le sud entre 3°C et 7°C. L'île méridionale de Jeju était bien lotie avec 10°C.