Les cours boursiers sud-coréens finissent la semaine sur une bonne note. Le Kospi, l'indice de référence, grimpe de 0,63 % et clôture ce vendredi à 2 395,26 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, fait mieux et augmente de 0,71 %. Il termine la séance à 717,97 points. A noter qu'en raison des congés de Seollal, le Nouvel an lunaire, la Bourse de Séoul sera fermée pendant les quatre prochains jours. Réouverture donc mercredi matin.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 338,29 wons (+7,87 wons) et le dollar américain 1 235,50 wons (+3,40 wons).