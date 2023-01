Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est l’avant-dernier jour des vacances du Nouvel an lunaire qui ont débuté samedi. Beaucoup parmi ceux qui étaient partis dans leur village natal afin de célébrer le « charye », c’est à dire le culte traditionnel, ont pris ou vont prendre le volant pour rentrer à la maison ou pour faire des petits voyages.Selon les estimations du Korea Expressway Corporation, quelque 5 130 000 voitures sont attendues aujourd’hui sur les autoroutes. Si on est parti, par exemple à 9h du matin de Busan dans le sud-est, il faudra alors 6h10 pour arriver à Séoul. Et il faudra compter 4h40 pour atteindre la capitale depuis Gwangju, dans le sud-ouest. C’est entre 16 et 17 heures qu’il y aura le plus de bouchons.