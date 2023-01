Seollal : plusieurs concerts organisés à Pyongyang mais sans la présence de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

A l’occasion du Nouvel an lunaire, des troupes artistiques et un orchestre symphonique principaux nord-coréens ont donné des concerts hier dans des théâtres à Pyongyang. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la KCNA, l’Agence de centrale de presse nord-coréenne. Le Seollal est aussi célébré en Corée du Nord et les habitants ont droit à trois jours de congés.Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un n’aurait pas fait d’apparition lors des festivités contrairement à l’an dernier où il a assisté à un spectacle avec sa femme. Il n’apparaît pas publiquement depuis sa visite le premier jour de cette année au palais du Soleil Kumsusan, où reposent les dépouilles de Kim Il-sung et Kim Jong-il, son grand-père et son père.Le Parti des travailleurs, les forces armées, les administrations centrales et l’Armée populaire de Corée ont déposé des paniers de fleurs devant les statues de Kim Il-sung et de Kim Jong-il, situées sur la colline de Mansudae. La KCNA a ajouté que des hauts fonctionnaires, des travailleurs et des soldats étaient venus de tout le pays pour rendre hommage à leurs anciens dirigeants.